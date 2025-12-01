Emma Bonino stabile dopo il ricovero per malore attesa per il bollettino medico

(Adnkronos) – Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale romano.

