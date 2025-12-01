Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva

Roma, 30 novembre 2025 – Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

