Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori
Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all’ ospedale Santo Spirito di Roma per un’ insufficienza respiratoria, ma al momento – secondo le informazioni trapelate – è vigile. Radicale della prima ora, Bonino per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare dicono i freddi referti. Si tratta di una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione delle terapie. Nell’ottobre del 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Dimessa dopo una settimana, il 5 novembre aveva ricevuto a sorpresa la visita di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
