Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | le sue condizioni e i precedenti clinici

Lanotiziagiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande paura per Emma Bonino dopo la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma per un’insufficienza respiratoria. Le condizioni sono serie, ma da quanto trapela la leader radicale sarebbe vigile e sotto osservazione costante. La notizia ha suscitato immediata apprensione nel mondo politico e civile, non solo per la gravità del quadro clinico, ma anche per la storia personale e pubblica della protagonista, una figura che negli ultimi cinquant’anni ha inciso sulla vita democratica italiana come poche altre. Bonino convive da tempo con le conseguenze di una battaglia durissima contro il tumore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

emma bonino ricoverata in terapia intensiva le sue condizioni e i precedenti clinici

© Lanotiziagiornale.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva: le sue condizioni e i precedenti clinici

Leggi anche questi approfondimenti

emma bonino ricoverata terapiaEmma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta - Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in ... Segnala iltempo.it

emma bonino ricoverata terapiaEmma Bonino ricoverata in ospedale in terapia intensiva - Emma Bonino, storica rappresentante del Partito Radicale e fondatrice di +Europa, è stata ... Lo riporta fanpage.it

emma bonino ricoverata terapiaEmma Bonino in terapia intensiva: aggiornamenti sulla sua salute - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva a Roma, ecco gli aggiornamenti sulla sua salute. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Bonino Ricoverata Terapia