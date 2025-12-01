Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | le sue condizioni e i precedenti clinici
Grande paura per Emma Bonino dopo la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma per un’insufficienza respiratoria. Le condizioni sono serie, ma da quanto trapela la leader radicale sarebbe vigile e sotto osservazione costante. La notizia ha suscitato immediata apprensione nel mondo politico e civile, non solo per la gravità del quadro clinico, ma anche per la storia personale e pubblica della protagonista, una figura che negli ultimi cinquant’anni ha inciso sulla vita democratica italiana come poche altre. Bonino convive da tempo con le conseguenze di una battaglia durissima contro il tumore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
