Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | gli aggiornamenti sulle sue condizioni
Emma Bonino è stata ricoverata domenica notte all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un malore. L’ex ministra degli Affari Esteri, secondo quanto si apprende da fonti di +Europa, sarebbe vigile e la situazione, in attesa del bollettino medico che dovrebbe arrivare domani mattina, sarebbe sotto controllo. Emma Bonino, 77 anni, nell’ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori e in precedenza ha sconfitto un tumore. Emma Bonino ha 77 anni: gli aggiornamenti in mattinata. La Bonino era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell’ottobre del 2024 per problemi respiratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
