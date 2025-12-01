Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | ‘È vigile’

Il ricovero in codice rosso. Emma Bonino è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a seguito di un malore. Le prime informazioni provenienti da fonti sanitarie parlano di una situazione che ha richiesto immediatamente il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, dove l’esponente radicale è stata presa in carico nel tardo pomeriggio. La conferma di +Europa: “È vigile”. Da +Europa trapela un quadro più rassicurante: la 77enne sarebbe vigile e sotto costante monitoraggio. Le stesse fonti precisano che la situazione è ritenuta “sotto controllo”, in attesa del bollettino medico ufficiale che verrà diffuso domani mattina dall’ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

