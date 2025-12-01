Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | è grave

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica esponente dei radicali, 77 anni, si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe vigile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

emma bonino ricoverata in terapia intensiva 232 grave

© Gazzetta.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva: è grave

