Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | è grave
La storica esponente dei radicali, 77 anni, si trova all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe vigile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Emma Bonino è arrivata all'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per difficoltà respiratorie - Emma Bonino è attualmente in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. Segnala notizie.it
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva - L'ex ministra, importante esponente del radicalismo e del femminismo, è arrivata al Santo Spirito in codice rosso ... Riporta rainews.it
Emma Bonino ricoverata al Santo Spirito di Roma - Trasportata in serata in ospedale, è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. Si legge su rainews.it