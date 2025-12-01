Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva dopo malore improvviso per insufficienza respiratoria la 77enne è in condizioni serie al Santo Spirito a Roma

La fondatrice di +Europa è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Si attende il bollettino medico Malore improvviso per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva nella serata di domeni.

