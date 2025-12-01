Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | cresce la preoccupazione ma è vigile

Le ore successive al ricovero di Emma Bonino hanno acceso un’immediata apprensione nel mondo politico, con la leader radicale arrivata al pronto soccorso del Santo Spirito di Roma in codice rosso. La situazione è apparsa grave fin dal primo momento, tanto da richiedere il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, come riferiscono fonti sanitarie, mentre da +Europa filtra un cauto ottimismo: l’ex ministra sarebbe infatti vigile. Una notizia che non stempera l’allarme ma che permette almeno di intravedere un margine di stabilità dopo un ingresso in ospedale che aveva fatto temere il peggio, soprattutto considerando il lungo percorso di salute che Bonino ha affrontato in questi anni, tra battaglie politiche, impegno pubblico e una malattia che lei stessa aveva scelto di non trasformare mai in spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

