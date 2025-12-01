Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | condizioni stabili in attesa del bollettino medico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricovero d’urgenza al Santo Spirito. Emma Bonino, storica leader dei Radicali e fondatrice di +Europa, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma da ieri, domenica 30 novembre. La 77enne è arrivata al pronto soccorso in codice rosso dopo un improvviso malore. Secondo le prime informazioni, Bonino è vigile e reattiva agli stimoli, mentre la diagnosi iniziale indica un’insufficienza respiratoria. Un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni è atteso nelle prossime ore, con la diffusione del bollettino medico previsto per questa mattina, lunedì 1° dicembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

