Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva | condizioni stabili in attesa del bollettino medico
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricovero d’urgenza al Santo Spirito. Emma Bonino, storica leader dei Radicali e fondatrice di +Europa, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma da ieri, domenica 30 novembre. La 77enne è arrivata al pronto soccorso in codice rosso dopo un improvviso malore. Secondo le prime informazioni, Bonino è vigile e reattiva agli stimoli, mentre la diagnosi iniziale indica un’insufficienza respiratoria. Un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni è atteso nelle prossime ore, con la diffusione del bollettino medico previsto per questa mattina, lunedì 1° dicembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove in serata è stata portata in codice rosso per una insufficienza respiratoria. La storica esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico, che dovrebbe essere - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino, tra battaglie per i diritti e impegno istituzionale #EmmaBonino #DirittiUmani #PoliticaItaliana #Radicali #ImpegnoCivile #Femminismo #Europa #GiustiziaSociale #StoriaItaliana #AttivismoPolitico Vai su X
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori - Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all’ ospedale Santo Spirito di Roma per un’ insufficienza respiratoria, ma al momento – secondo le informazioni trapelate – è vigile. Segnala ilfattoquotidiano.it
Emma Bonino in terapia intensiva, oggi il bollettino medico - È atteso per questa mattina il bollettino medico sulla salute di Emma Bonino, da domenica sera ricoverata all'ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. Secondo avvenire.it
Emma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta - Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in ... Lo riporta iltempo.it