emma bonino ricoverata in terapia intensiva colpita da malore

Roma, 30 novembre 2025 – Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. Da +Europa (partito di cui Bonino è presidente dal 2024) fanno sapere che “ Emma Bonino ha accusato un malore, è stata ricoverata in terapia intensiva ma è vigile”. A quanto si apprende la situazione sarebbe sotto controllo. Negli ultimi anni Emma Bonino ha avuto diversi problemi di salute. Il 12 gennaio 2015, dai microfoni di Radio Radicale, aveva annunciato di avere un tumore al polmone sinistro che l'ha costretta a un ciclo di chemioterapia, comunicando inoltre che non avrebbe abbandonato l'attività politica (attività che ha ripreso dopo la guarigione). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

