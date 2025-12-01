Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all' ospedale Santo Spirito è arrivata in pronto soccorso in codice rosso È vigile

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito, è arrivata in pronto soccorso in codice rosso. «È vigile»

