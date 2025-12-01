Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all' ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore codice rosso
Emma Bonino è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Spirito di Roma: si trova nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Emma Bonino in terapia intensiva La storica leader radicale è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Roma. Le condizioni sono gravi e i medici la stanno monitorando in terapia intensiva - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino, tra battaglie per i diritti e impegno istituzionale #EmmaBonino #DirittiUmani #PoliticaItaliana #Radicali #ImpegnoCivile #Femminismo #Europa #GiustiziaSociale #StoriaItaliana #AttivismoPolitico Vai su X
Emma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta - Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in ... Segnala iltempo.it
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma - L'ex ministro degli Esteri ed esponente di +Europa è stata portata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. Come scrive italiaoggi.it
Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso dopo aver avuto un malore. Si legge su msn.com