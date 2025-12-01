Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all' ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore codice rosso

Notizie.virgilio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Bonino è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Spirito di Roma: si trova nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

