Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all' ospedale Santo Spirito di Roma codice rosso ma è vigile
Emma Bonino è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Spirito di Roma: si trova nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
la Repubblica. . Ore di preoccupazione per Emma Bonino. La leader radicale è giunta nella serata di domenica in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma. E la situazione è apparsa subito grave: da fonti sanitarie si apprende che è - facebook.com Vai su Facebook
