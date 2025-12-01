Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all' ospedale Santo Spirito di Roma codice rosso ma è vigile

Notizie.virgilio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Bonino è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Spirito di Roma: si trova nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

emma bonino ricoverata in terapia intensiva all ospedale santo spirito di roma codice rosso ma 232 vigile

© Notizie.virgilio.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, codice rosso ma è vigile

Contenuti che potrebbero interessarti

emma bonino ricoverata terapiaEmma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta - Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in ... Lo riporta iltempo.it

emma bonino ricoverata terapiaEmma Bonino in terapia intensiva: aggiornamenti sulla sua salute - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva a Roma, ecco gli aggiornamenti sulla sua salute. Secondo notizie.it

emma bonino ricoverata terapiaEmma Bonino ricoverata in ospedale in terapia intensiva - Emma Bonino, storica rappresentante del Partito Radicale e fondatrice di +Europa, è stata ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Bonino Ricoverata Terapia