Emma Bonino ricoverata in ospedale in terapia intensiva

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Bonino è ricoverata in ospedale a Roma in terapia intensiva. Atteso in mattinata un bollettino medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

