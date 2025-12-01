Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni | è in terapia intensiva a Roma

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. In aggiornamento.

