Emma Bonino ricoverata in codice rosso | le sue condizioni
Emma Bonino, 77 anni, leader storica dei Radicali e di +Europa, è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a seguito di un malore. Secondo fonti del partito, la situazione è attualmente sotto controllo: la paziente è vigile e cosciente. È atteso per domani mattina il bollettino medico ufficiale. Non si tratta del primo episodio recente: nell’ottobre 2024 era già stata ricoverata nello stesso reparto per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni di allora, aveva ricevuto la visita a sorpresa di Papa Francesco a casa sua; l’incontro, immortalato in una foto pubblicata su Instagram, li mostrava entrambi sulla sedia a rotelle, al sole sulla terrazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
