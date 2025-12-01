Emma Bonino ricoverata in codice rosso a Roma | insufficienza respiratoria è in terapia intensiva

Emma Bonino ha avuto nel pomeriggio di domenica 30 novembre gravi difficoltà respiratorie ed è stata portata d’urgenza da una ambulanza in codice rosso all’ospedale romano di Santo Spirito, il più vicino alla sua abitazione dove si trovava. La storica leader radicale è stata portata subito in terapia intensiva, dove sembra rispondere alle terapie di emergenza praticate secondo fonti sanitarie. La Bonino è sempre stata vigile durante il trasporto e il ricovero. Il tumore sconfitto, il ricovero un anno fa per gli stessi motivi e la visita di papa Francesco. Un episodio simile era capitato alla Bonino un anno fa, quando fu ricoverata in terapia intensiva sempre al Santo Spirito di Roma propriop per una insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Open.online