Emma Bonino ricoverata è vigile dopo il malore in codice rosso | quali sono le sue condizioni
Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo essere stata trasportata in codice rosso a seguito di un malore. La notizia, diffusa nella serata di ieri, ha immediatamente destato preoccupazione nel mondo politico italiano, ma fonti di +Europa hanno rassicurato che la situazione è sotto controllo. L’esponente radicale, 77 anni, è vigile e cosciente. Si attende il bollettino medico ufficiale che dovrebbe essere diramato in mattinata. Non si tratta del primo ricovero per Emma Bonino in questo stesso reparto dell’ospedale romano. Nell’ottobre 2024, l’ex ministra degli Esteri era stata ricoverata per problemi respiratori, un episodio che aveva già allarmato sostenitori e colleghi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
