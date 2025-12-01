Emma Bonino ricoverata d’urgenza in ospedale | le sue condizioni

Emma Bonino, 77 anni, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo un improvviso malore che ha richiesto l’ingresso in terapia intensiva in codice rosso. La notizia, trapelata nella tarda serata di ieri, ha immediatamente destato grande apprensione nel mondo politico, dove la storica leader radicale continua a essere una figura centrale e ascoltata. L’episodio ha riportato alla mente un precedente recente: nell’ottobre 2024 Bonino era già stata costretta a un ricovero nello stesso reparto per problemi respiratori. Allora la situazione si era stabilizzata in pochi giorni, lasciando spazio a un momento di grande tenerezza pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it