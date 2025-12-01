Emma Bonino ricoverata a Roma per problemi respiratori è vigile e reagisce agli stimoli
Emma Bonino, 77enne storica leader dei Radicali, fondatrice di +Europa ed ex ministra degli esteri, è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva da ieri, domenica 30 novembre 2025, dopo un malore che ne ha provocato problemi respiratori. Dai primi riscontri è vigile e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
la Repubblica. . Ore di preoccupazione per Emma Bonino. La leader radicale è giunta nella serata di domenica in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma. E la situazione è apparsa subito grave: da fonti sanitarie si apprende che è - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino, tra battaglie per i diritti e impegno istituzionale #EmmaBonino #DirittiUmani #PoliticaItaliana #Radicali #ImpegnoCivile #Femminismo #Europa #GiustiziaSociale #StoriaItaliana #AttivismoPolitico Vai su X
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva in ospedale a Roma - La leader di +Europa era arrivata al Santo Spirito in codice rosso ... blitzquotidiano.it scrive
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma - L'ex ministro degli Esteri ed esponente di +Europa è stata portata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. Si legge su italiaoggi.it
Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso dopo aver avuto un malore. Da msn.com