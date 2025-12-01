Emma Bonino ricoverata a Roma per problemi respiratori è vigile e reagisce agli stimoli

Emma Bonino, 77enne storica leader dei Radicali, fondatrice di +Europa ed ex ministra degli esteri, è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva da ieri, domenica 30 novembre 2025, dopo un malore che ne ha provocato problemi respiratori. Dai primi riscontri è vigile e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it