Emma Bonino qual è il tumore che l’ha colpita | Meno comune e molto aggressivo
Il tumore che ha colpito Emma Bonino è un microcitoma, una forma di carcinoma polmonare particolarmente aggressiva e meno diffusa rispetto ad altre varianti. Questa diagnosi, risalente al 2015, è tornata di attualità in seguito al recente ricovero dell’ex ministra in terapia intensiva a Roma per insufficienza respiratoria. Nonostante i progressi della medicina, il microcitoma, o carcinoma polmonare a piccole cellule, rimane una malattia estremamente difficile da gestire e controllare nel lungo termine, presentando un elevato rischio di recidiva e una tendenza precoce a sviluppare metastasi. È fondamentale comprendere la natura specifica di questa patologia, i suoi principali fattori di rischio e le opzioni terapeutiche attualmente disponibili per contrastarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Emma Bonino è stata ricoverata in codice rosso domenica - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri di Roma. «Condizioni stabili, è stata sempre vigile» Vai su X
Coma sta Emma Bonino: in terapia intensiva, ma vigile/ Cos’è successo: “Insufficienza respiratoria” - Come sta Emma Bonino: ricoverata ieri sera in terapia intensiva per un'insufficienza respiratoria, sarebbe attualmente vigile ... Riporta ilsussidiario.net
Emma Bonino, come sta: il ricovero per insufficienza respiratoria, il tumore ai polmoni, gli 8 anni di cure - Emma Bonino è ricoverata da ieri domenica 30 novembre all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva. Secondo msn.com
Emma Bonino trasferita all'ospedale San Filippo Neri: «Condizioni stabili ed è sempre stata vigile» - La leader di +Europa ed ex ministra degli Esteri è stata ricovata in terapia intensiva domenica sera all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore. roma.corriere.it scrive
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito, è arrivata in pronto soccorso in codice rosso. «È vigile» - Emma Bonino è ricoverata all'ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva ma al momento sembra vigile. Si legge su msn.com
Paura per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva a Roma: «È vigile» - Dopo 8 anni di cure per un tumore, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie. Scrive msn.com