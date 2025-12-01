Emma Bonino qual è il tumore che l’ha colpita | Meno comune e molto aggressivo

Il tumore che ha colpito Emma Bonino è un microcitoma, una forma di carcinoma polmonare particolarmente aggressiva e meno diffusa rispetto ad altre varianti. Questa diagnosi, risalente al 2015, è tornata di attualità in seguito al recente ricovero dell’ex ministra in terapia intensiva a Roma per insufficienza respiratoria. Nonostante i progressi della medicina, il microcitoma, o carcinoma polmonare a piccole cellule, rimane una malattia estremamente difficile da gestire e controllare nel lungo termine, presentando un elevato rischio di recidiva e una tendenza precoce a sviluppare metastasi. È fondamentale comprendere la natura specifica di questa patologia, i suoi principali fattori di rischio e le opzioni terapeutiche attualmente disponibili per contrastarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

