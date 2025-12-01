Emma Bonino Magi | Stabile e vigile ma affaticata

“Non abbiamo particolari informazioni sulla diagnosi. Il quadro è stabile. Emma è vigile, come è sempre stata, ed è importante adesso vedere come evolverà il quadro complessivo nelle prossime ore. I medici stanno eseguendo degli accertamenti. La nostra impressione è che sia in miglioramento rispetto a ieri”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi fuori dall’Ospedale San Filippo Neri di Roma dopo aver fatto visita a Emma Bonino ricoverata nella stroke unit, la terapia intensiva neurologica, da questa mattina. La politica e attivista era stata ricoverata in terapia intensiva domenica sera al Santo Spirito e trasferita al San Filippo Neri in mattinata per accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emma Bonino, Magi: “Stabile e vigile ma affaticata”

