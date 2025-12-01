Emma Bonino Magi all’uscita dall’ospedale | È provata ma vigile e cosciente

“Non abbiamo particolari informazioni: il quadro è stabile, Emma è vigile, come è sempre stata, ed è importante adesso vedere come evolveranno le prossime ore, come si definirà meglio il quadro complessivo”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi dopo la visita a Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Filippo Neri. “Sono in corso ulteriori accertamenti e non abbiamo altre informazioni. Comunque Emma è vigile e cosciente “, ha ribadito Magi, spiegando che “ovviamente è provata da questa situazione, però è presente. I medici non ci hanno fornito dettagli ulteriori, quindi è necessario aspettare gli esami che sono ancora in corso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emma Bonino, Magi all’uscita dall’ospedale: “È provata, ma vigile e cosciente”

Altre letture consigliate

EMMA BONINO IN TERAPIA INTENSIVA In ospedale a causa di un’insufficienza respiratoria: Bonino ha lottato per 8 anni contro un tumore al polmone - facebook.com Vai su Facebook

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva in ospedale per problemi respiratori ift.tt/NhDxbq7 Vai su X

Emma Bonino, Magi: “Stabile e vigile ma affaticata” - Emma è vigile, come è sempre stata, ed è importante adesso vedere come evolverà il ... Da msn.com

Bonino, Magi: "Emma è molto stanca e affaticata ma è vigile e cosciente" - "Non abbiamo particolari informazioni: il quadro e' stabile, Emma e' vigile, come e' sempre stata, ed e' importante adesso vedere come evolveranno le prossime ore, come si definira' meglio il quadro c ... Lo riporta repubblica.it

Emma Bonino, Magi: “Stabile e vigile ma affaticata. Forza Emma!” - Emma è vigile, come è sempre stata, ed è importante ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Come sta Emma Bonino: stabile e vigile, attesi ulteriori accertamenti - È stata ricoverata per un malore nella serata di ieri: è ricoverata in terapia intensiva. Come scrive quotidiano.net

Emma Bonino ricoverata a Roma per problemi respiratori - La settantaseienne storica leader del Partito Radicale, ha accusato delle difficoltà respiratorie recandosi personalmente in ospedale per dei controlli. Si legge su gazzetta.it

Emma Bonino è stata dimessa dalla terapia intensiva: come sta - Roma, 23 ottobre 2024 – Buone notizie per Emma Bonino: l’ex senatrice e ministra è stata dimessa ieri dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, per poi essere trasferita in un’altra ... Lo riporta quotidiano.net