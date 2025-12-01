Emma Bonino le cause del ricovero | come sta
È stata una domenica sera di apprensione per chi da sempre segue con ammirazione la carriera e le battaglie civili di Emma Bonino. Un malore improvviso l’ha costretta a un ricovero d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, dove è stata immediatamente trasferita in terapia intensiva. Da +Europa riferiscono che la situazione, pur essendo stata inizialmente seria, è oggi “sotto controllo”: la 77enne esponente radicale è vigile, e si attende nelle prossime ore un aggiornamento ufficiale con il consueto bollettino medico. Come sta Emma Bonino. L’apprensione circolata in queste ore e l’ansia dei suoi sostenitori non si riferiscono solo all’età matura che potrebbe far temere il peggio, ma anche alla sua storia personale che — sappiamo bene — ha attraversato grandi difficoltà, soprattutto nell’ambito della salute che vacilla ormai da tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it
