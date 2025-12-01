Emma Bonino la notizia dall’ospedale | cosa sta succedendo

Il recente ricovero di Emma Bonino presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ha suscitato un’ondata di reazioni preoccupate nell’ambiente politico e tra l’opinione pubblica. La nota esponente radicale è giunta d’urgenza in codice rosso, circostanza che ha immediatamente fatto temere un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute. Fonti sanitarie hanno confermato la gravità della situazione iniziale, sottolineando tuttavia che Bonino si trova in uno stato vigile e costantemente monitorato. Da +Europa filtra un cauto ottimismo, pur nella consapevolezza del lungo percorso di salute affrontato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

