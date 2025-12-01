Emma Bonino in terapia intensiva

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Emma Bonino in terapia intensiva

Emma Bonino in terapia intensiva La storica leader radicale è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le condizioni sono gravi e i medici la stanno monitorando in terapia intensiva

Come sta Emma Bonino: le sue condizioni dopo il nuovo malore e l’arrivo al Santo Spirito - Il punto sui problemi respiratori e sul monitoraggio in terapia intensiva. notizie.it scrive

Hvordan går det med Emma Bonino? Tilstanden hennes etter den nye sykdommen og ankomsten til Santo Spirito sykehus. - Il punto sui problemi respiratori e sul monitoraggio in terapia intensiva. Si legge su notizie.it

Emma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta - Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in ... Lo riporta iltempo.it