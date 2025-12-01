Emma Bonino in terapia intensiva a Roma

0.17 Emma Bonino è stata ricoverata in tarda serata all'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a causa di un'insufficienza respiratoria. E' stata trasferita in terapia intensiva, dove è comunque vigile. La diagnosi ufficiale indica un quadro di insufficienza respiratoria, una condizione che riaccende le preoccupazioni dopo la lunga battaglia di Bonino contro il microcitoma polmonare, tumore che le era stato diagnosticato nel 2015 e contro cui ha combattuto per 8 anni, vincendo la,sfida con la patologia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it