Emma Bonino in gravi condizioni all' ospedale è ricoverata in terapia intensiva | cosa sappiamo
Emma Bonino è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Spirito di Roma: si trova nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ricordo di Emma Bonino: "Oliviero Toscani visionario e compagno di battaglie radicali" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni: è in terapia intensiva a Roma - Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. gazzettadelsud.it scrive