Emma Bonino in codice rosso al Santo Spirito per una insufficienza respiratoria
Già lo scorso ottobre 2024, la leader radicale era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito per problemi respiratori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
la Repubblica. . Ore di preoccupazione per Emma Bonino. La leader radicale è giunta nella serata di domenica in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma. E la situazione è apparsa subito grave: da fonti sanitarie si apprende che è - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino, tra battaglie per i diritti e impegno istituzionale #EmmaBonino #DirittiUmani #PoliticaItaliana #Radicali #ImpegnoCivile #Femminismo #Europa #GiustiziaSociale #StoriaItaliana #AttivismoPolitico Vai su X
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma - L'ex ministro degli Esteri ed esponente di +Europa è stata portata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. Segnala italiaoggi.it
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma: portata in ospedale in codice rosso - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso a seguito di un malore . Si legge su corriere.it
Emma Bonino in terapia intensiva: aggiornamenti sulla sua salute - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva a Roma, ecco gli aggiornamenti sulla sua salute. Si legge su notizie.it