Emma Bonino in codice rosso al Santo Spirito per una insufficienza respiratoria

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già lo scorso ottobre 2024, la leader radicale era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito per problemi respiratori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

emma bonino in codice rosso al santo spirito per una insufficienza respiratoria

© Ildifforme.it - Emma Bonino in codice rosso al Santo Spirito per una insufficienza respiratoria

Altri contenuti sullo stesso argomento

emma bonino codice rossoEmma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma - L'ex ministro degli Esteri ed esponente di +Europa è stata portata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. Segnala italiaoggi.it

emma bonino codice rossoEmma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma: portata in ospedale in codice rosso - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso a seguito di un malore . Si legge su corriere.it

emma bonino codice rossoEmma Bonino in terapia intensiva: aggiornamenti sulla sua salute - Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva a Roma, ecco gli aggiornamenti sulla sua salute. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Bonino Codice Rosso