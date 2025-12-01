Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva

Domenica sera Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di +Europa è arrivata al pronto soccorso in codice rosso a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono apparse serie fin dal primo momento, anche se dal partito fanno sapere che è vigile. La storica leader radicale, che oggi ha 77 anni, a ottobre 2024 era stata ricoverata per due settimane dopo una crisi acuta. In passato ha avuto anche un tumore: nel 2023 aveva annunciato di essere guarita da un microcitoma polmonare scoperto nel 2015. 🔗 Leggi su Lettera43.it

