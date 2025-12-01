Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva a Roma | È vigile

Vanityfair.it | 1 dic 2025

La leader di +Europa è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dove è arrivata domenica sera in codice rosso a seguito di un malore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

emma bonino 232 ricoverata in terapia intensiva a roma 200 vigile

© Vanityfair.it - Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva a Roma: «È vigile»

