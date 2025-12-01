Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva a Roma | È vigile
La leader di +Europa è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dove è arrivata domenica sera in codice rosso a seguito di un malore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove in serata è stata portata in codice rosso per una insufficienza respiratoria. La storica esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico, che dovrebbe essere - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino, tra battaglie per i diritti e impegno istituzionale #EmmaBonino #DirittiUmani #PoliticaItaliana #Radicali #ImpegnoCivile #Femminismo #Europa #GiustiziaSociale #StoriaItaliana #AttivismoPolitico Vai su X
Emma Bonino ricoverata d’urgenza in codice rosso: trasferita in terapia intensiva, come sta - Ore di apprensione per Emma Bonino: ricovero d’urgenza in codice rosso e trasferimento in terapia intensiva. Lo riporta donnaglamour.it
Emma Bonino ricoverata dopo un malore: "Terapia intensiva". Come sta - Apprensione per Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in ... Riporta iltempo.it
Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma - L’ex ministra degli Esteri era già stata ricoverata lo scorso anno per problemi respiratori ... Riporta editorialedomani.it