Da domenica sera Emma Bonino, leader di +Europa e storica esponente dei Radicali, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. Fonti del suo partito hanno fatto sapere che ha avuto una crisi respiratoria, e che ora la sua situazione è sotto controllo. seguito è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Quando è arrivata ieri sera nella struttura alla politica è stata riscontrata un’insufficienza respiratoria. Secondo quanto si apprende Bonino era vigile e la situazione sotto controllo. Dovrebbe arrivare in mattinata un bollettino medico. Bonino, che ha 77 anni, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone sinistro, da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Emma Bonino è ricoverata in gravi condizioni