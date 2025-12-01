Emma Bonino come sta | il ricovero per insufficenza respiratoria il tumore ai polmoni gli 8 anni di cure
Emma Bonino è ricoverata da ieri domenica 30 novembre all?ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva. Al momento è vigile e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
