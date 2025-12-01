Emergenza furti nel paese l' esasperazione in uno striscione | Cercate oro trovate piombo

L'esasperazione in uno striscione. Sta facendo il giro dei social uno striscione comparso sabato a Santa Sofia, che descrive la situazione che stanno vivendo da tempo gli abitanti del paese, preoccupati dall'emergenza furti. Il testo è eloquente: “Cercate oro, trovate piombo. Occhio ladri infami”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

