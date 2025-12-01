Elogio al Calendario dell’Avvento

1 dic 2025

Il primo a stampare e vendere calendari dellAvvento fu un editore di Monaco di Baviera nel 1908, Gerhard Lang. Una tradizione che non smette di emozionare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

elogio calendario dell8217avventoElogio al Calendario dell’Avvento - C on i cioccolatini, ma anche con cosmetici, profumi, birre, bustine di tè, cocktail, poesie, macchinine, biscotti per cani, origami e perfino gioielli. Scrive ecodibergamo.it

