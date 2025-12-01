Elizabeth Olsen | Le mie sorelle Ashley e Mary-Kate costrette a sostenere la mia carriera
La star del Marvel Universe ha ricordato l'infanzia caotica con le sorelle attrici trascorsa sui set parlando del sostegno ricevuto dalla sua numerosa famiglia. Elizabeth Olsen è cresciuta sui set a seguito delle sorelle maggiori, le gemelle Ashley and Mary-Kate Olsen, attrici bambine di immensa fama lanciate dalla serie Gli amici di papà. Quando è arrivato il suo momento, le sorelle sarebbero stare "costrette" a sostenere la sua carriera da attrice. Le piccole interpreti del personaggio di Michelle Tanner nella sitcom in onda dal 1987 al 1995, sono comparse insieme in molti film e serie durante l'infanzia e l'adolescenza per poi abbandonare la recitazione per una carriera nel mondo della moda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Secondo gli ultimi rumor, nel film #Avengers: Doomsday (2026) apparirà una variante di Scarlet Witch nell'universo degli #XMen che indosserà un costume più fedele ai fumetti. Questa variante potrebbe non essere interpretata da Elizabeth Olsen. - facebook.com Vai su Facebook
Elizabeth Olsen e Miles Teller in una nuova clip da Eternity. Vai su X
Elizabeth Olsen, una delle interpreti più interessanti della sua generazione - Sorella minore delle celebri gemelle, l'attrice americana è protagonista di Eternity. Si legge su mymovies.it