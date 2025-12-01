Elezioni Honduras | testa a testa tra Asfura e Nasralla

Alle elezioni presidenziali in Honduras è testa a testa tra il candidato conservatore e favorito dal presidente americano Donald Trump, Nasry Asfura, e il liberal-anti-establishment, Salvador Nasralla. Elezioni Honduras: in leggero vantaggio il favorito di Trump Secondo i dati ufficiali del Consiglio elettorale nazionale (CNE), lo spoglio delle elezioni presidenziali del 2025 in Honduras rivela uno

Mentre Donald Trump fa apertamente campagna per il partito dei narcos, JOH e Asfura, rumori che l'ICE oggi presidierà i seggi installati negli USA per le elezioni presidenziali in #Honduras, per razziare gli immigrati che andranno a esercitare il loro diritto e d

TRUMP PROMETTE LA GRAZIA ALL'EX PRESIDENTE DELL'HONDURAS HERNANDEZ Il presidente annuncia il provvedimento a due giorni dalle elezioni in Honduras, sostenendo apertamente il candidato di destra Nasry Asfura. Hernandez sconta 45 anni

Presidenziali Honduras, in testa il candidato Asfura sostenuto da Trump - Nasry Asfura, il candidato sostenuto dal presidente americano Donald Trump, è in testa nelle elezioni presidenziali in Honduras secondo i risultati preliminari.

Honduras, spoglio dei voti in una corsa presidenziale serrata dopo l'intervento di Trump - Venerdì Trump ha annunciato che avrebbe graziato l'ex presidente Juan Orlando Hernández, che stava scontando una condanna a 45 anni in un carcere statunitense per aver aiutato i narcotrafficanti a tra