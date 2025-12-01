Elena Di Cioccio arriva a Bergamo | ProPositiva 2.0 è una stand up comedy per essere felici

“Arrivo a Bergamo con ProPositiva 2.0, stand-up comedy per essere felici”. Così Elena Di Cioccio, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, illustra lo spettacolo che la vedrà protagonista all’Auditorium del liceo “Mascheroni” lunedì 1° dicembre alle 20.30. Si tratta di un monologo che intreccia racconto personale, ironia e verità per fare chiarezza su HIV e qualità di vita. L’evento, con ingresso gratuito su prenotazione alla pagina https:arcigaybergamo.itpro-positiva, rientra nel calendario della Giornata Mondiale contro l’Hiv con l’obiettivo di contrastare stigma e autostigma, diffondere informazione corretta e orientare ai servizi di prevenzione e supporto sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

Le foto dell’ultimo spettacolo al Teatro Angelo Rossi raccontano l’energia di “ProPOSITIVA 2.0”, il nuovo lavoro di Elena Di Cioccio - Official: uno spettacolo sincero, ironico e coraggioso su come rimettere insieme i pezzi e ripartire con uno sguardo diverso. Si - facebook.com Vai su Facebook

«Mi chiamo Elena Di Cioccio e sono sieropositiva da 23 anni: com'è difficile spiegare in camera da letto che non sono più contagiosa» Vai su X

Elena Di Cioccio arriva a Bergamo: “ProPositiva 2.0 è una stand up comedy per essere felici” - L’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica sarà in scena lunedì 1° dicembre all’Auditorium del Liceo Mascheroni in occasione della giornata mondiale contro l’Hiv. Da bergamonews.it

“Sono sieropositiva da 23 anni. Immaginatemi a letto con lui che clicca sul sito del Ministero della salute e cercare informazioni. Addio pensiero sexy”: così Elena Di Cioccio - L'ex Iena debutta con un monologo dove ironizza sulla convivenza con la sieropositività, tra pregiudizi e momenti di vita quotidiana ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Elena Di Cioccio: “Sieropositiva da 23 anni, ho visto l’inferno in faccia. Ma ho rifiutato di finire nel macello del dolore” - Attrice, conduttrice tv e radiofonica,m stand up comedian, la 51enne Di Cioccio porta a teatro ProPositiva 2. Riporta msn.com