S ui social, il blush cambia tendenze con rapidità: si alternano tecniche come la blush blindness, dall’effetto teatrale, al dewy blush, luminoso e rugiadoso. «Il blush è un nuovo must have nel beauty case, ad ogni età, e come lo si applica, può svelare qualcosa di sé», spiega Moreno Salerno, National Make-Up Artist Estée Lauder e dottore in scienze e tecniche psicologiche. Tra tendenze, texture e significati nascosti, l’esperto spiega l’evoluzione di uno dei prodotti più amati del make up. Truccarsi a 50 anni, i consigli per un makeup veloce e “anti-aging” X Leggi anche › Blush luminoso per l’estate: è tendenza “Champagne cheecks” Blush: che cos’è e perché è così importante nel make-up. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Elemento chiave del make up, il blush regala vitalità alla pelle dopo il fondotinta, illuminando e liftando a seconda della tecnica di applicazione