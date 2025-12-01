Edilizia a Catania nasce il club online per comprare meglio
Nasce a Catania una piattaforma di commercio digitale che promette di cambiare il modo in cui si comprano materiali e forniture per l’edilizia. Edil Privè, e-commerce ad accesso riservato, porta online un modello di club pensato per artigiani, privati e progettisti, con l’obiettivo di offrire condizioni d’acquisto più convenienti rispetto ai canali tradizionali. Un nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
