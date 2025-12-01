Ederson parla l’agente | Andrà via dell’Atalanta Milan e Inter osservano
Le prestazioni in chiaroscuro del centrocampista brasiliano potrebbero indurre la Dea a prendere in considerazione la possibilità di cedere Ederson nella prossima estate, visto anche il calo del prezzo del suo cartellino. Lo stesso agente del giocatore ha fatto intendere che non c’è intenzione di prolungare oltremodo il rapporto. EDERSON LASCIA L’ATALANTA: L’AGENTE CONFERMA Intervenuto ai microfoni di Cadena Ser, l’agente del centrocampista carioca, il cui contratto con l’Atalanta scadrà il 30 giugno 2027, ha parlato così del futuro del suo assistito: “ L’Atalanta non ha voluto cederlo la scorsa estate nonostante abbia ricevuto offerte molto alte, e ora è una opportunità perché il suo contratto è in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Atalanta-#Ederson, rischio Articolo 17: l’agente del brasiliano potrebbe avvalersi della stessa arma usata dall’entourage di #Kvara Ne parla Tmw. Il famigerato Art.17 è una norma che permette lo svincolo dopo tre anni dalla firma da un contratto firmato sotto i - facebook.com Vai su Facebook