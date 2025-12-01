nuova serie tv “Eternally Yours” in fase di sviluppo presso CBS. Il panorama delle produzioni televisive con tematiche sovrannaturali si arricchisce di un nuovo progetto, “Eternally Yours”, che si inserisce nel filone delle commedie vampiresche. Destinata a integrare l’offerta di CBS, questa serie rappresenta una novità rispetto alla popolare saga di “Ghosts”, di cui condivide alcuni aspetti narrativi e produttivi. La produzione si distingue per l’attenzione rivolta alla costruzione di un cast di rilievo e all’introduzione di elementi che promettono di offrire un intrattenimento originale e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ed weeks protagonista in commedia vampiri: un film da non perdere