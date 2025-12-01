Ecosensibilità

di Annamaria Spina Nell’articolo che segue desidero proporre una chiave di lettura semplice ma profonda: l’economia non è soltanto un insieme di numeri, teorie o modelli, ma un’esperienza che passa attraverso ciò che vediamo e sentiamo. Chiamo questo orientamento “”: la capacità di riconoscere, attraverso lo sguardo e la percezione, l’impronta emotiva e cognitiva delle scelte economiche. È da qui che nasce un nuovo modo di comprendere il valore, la responsabilità e l’apprendimento economico. Non impariamo davvero ciò che ci viene detto: impariamo ciò che vediamo, ciò che filtra attraverso gli occhi e lascia una scia nel cuore, dove la sensibilità diventa ponte verso la mente e la ragione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it