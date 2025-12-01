Ecco la Cold Moon | il 5 dicembre arriva la Superluna Fredda lo spettacolo astronomico finale del 2025

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 5 dicembre bisognerà alzare gli occhi verso il cielo. Tra pochi giorni, infatti, la notte si illuminerà grazie alla “Superluna Fredda”. L’espressione, non scientifica, indica l’ultimo plenilunio del 2025. Quella del prossimo 5 dicembre sarà, infatti, l’ultima chiamata per ammirare il satellite della Terra più grande e più luminoso rispetto a tutte le altre notti. L’effetto Superluna. La Superluna è un evento che si verifica quando la Luna piena si trova più vicina alla Terra rispetto alle altre notti. La distanza tra il nostro pianeta e il suo satellite varia di mese in mese, con una stima che va, approssimativamente, dai 360. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ecco la cold moon il 5 dicembre arriva la superluna fredda lo spettacolo astronomico finale del 2025

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco la “Cold Moon”: il 5 dicembre arriva la Superluna Fredda, lo spettacolo astronomico finale del 2025

Argomenti simili trattati di recente

cold moon 5 dicembreIl nuovo MoonSwatch to Earthphase - Moonshine Gold Cold Moon si potrà comprare solo quando nevica - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... gqitalia.it scrive

cold moon 5 dicembreLa Luna Fredda del 5 dicembre: l’ultima Superluna del 2025 pronta a incantare i cieli italiani - Nella notte del 5 dicembre, a ridosso della festa dell’Immacolata, la Luna piena sarà particolarmente luminosa e ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cold Moon 5 Dicembre