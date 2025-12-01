Ecco la Cold Moon | il 5 dicembre arriva la Superluna Fredda lo spettacolo astronomico finale del 2025
Il prossimo 5 dicembre bisognerà alzare gli occhi verso il cielo. Tra pochi giorni, infatti, la notte si illuminerà grazie alla “Superluna Fredda”. L’espressione, non scientifica, indica l’ultimo plenilunio del 2025. Quella del prossimo 5 dicembre sarà, infatti, l’ultima chiamata per ammirare il satellite della Terra più grande e più luminoso rispetto a tutte le altre notti. L’effetto Superluna. La Superluna è un evento che si verifica quando la Luna piena si trova più vicina alla Terra rispetto alle altre notti. La distanza tra il nostro pianeta e il suo satellite varia di mese in mese, con una stima che va, approssimativamente, dai 360. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
