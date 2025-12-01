Ecco il registratore di cassa mobile in linea con la Manovra

MYPOS, FINTECH IMPEGNATA nel supporto delle pmi in Europa con soluzioni per i pagamenti digitali, ha annunciato l’arrivo in Italia di myPOS Order, una soluzione che offre le principali funzionalità dei registratori di cassa, integrate direttamente nei terminali Pos Android di myPOS, garantendo flessibilità, semplicità e rispetto della normativa nei pagamenti digitali. Questa nuova soluzione mette a disposizione un registratore di cassa utilizzabile direttamente sui terminali di pagamento Android di myPOS, ottimizza l’esperienza di pagamento in negozio e in mobilità. "Pensata per tutte le aziende che desiderano vendere facilmente ovunque – si legge in una nota – assicura incassi immediati e la generazione automatica dei documenti fiscali, sempre aggiornati e trasmessi digitalmente secondo la normativa vigente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco il registratore di cassa mobile in linea con la Manovra

Leggi anche questi approfondimenti

Fiscal Focus. . Dal 2026 POS agganciato alla cassa: cosa devono fare benzinai e piccoli artigiani Dal 1° gennaio 2026 ogni POS dovrà essere abbinato al registratore telematico o alla procedura web dei corrispettivi. Niente cavi o hardware nuovi, - facebook.com Vai su Facebook

LECCE DEI MARSI, SVUOTA IL REGISTRATORE DI CASSA MENTRE IL BARISTA CUOCE I CORNETTI 22ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI Vai su X

Arriva MOito e il registratore di cassa diviene virtuale e mobile - Scontrino da smartphone, applicativi gestionali e apertura alle nuove modalità di pagamento in mobilità C’è aria nuova per centinaia di migliaia di ... Secondo datamanager.it

Auguri al registratore di cassa: il primo modello serviva a evitare i furti (con poco successo) - Non è un dettaglio da poco: il rumore della campanella era tutto quello che serviva per ... Scrive corriere.it

Registratori di cassa e collegamento POS: come provvedere entro il 1° gennaio - Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Come scrive fiscoetasse.com