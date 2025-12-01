Ecco il Giro d' Italia 2026 | dalla Bulgaria a Roma La cima Coppi sarà il Giau
Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma la 109ª edizione della corsa rosa: dall'8 al 31 maggio, 21 tappe, 3.459 km e 49.150 metri di dislivello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro d’Italia 2026: due tappe liguri, un arrivo a Chiavari e una partenza da Imperia - Presentata la Corsa Rosa che con l’undicesima e la dodicesima frazione (Porcari- Da ilsecoloxix.it
Giro d’Italia 2026, partenza dalla Bulgaria: date, tappe e percorso - E' la prima volta che la Corsa Rosa partirà da qui, come annunciato oggi nella conferenza ... Si legge su lapresse.it
Ecco il Giro d'Italia donne 2026: nove tappe da Cesenatico a Saluzzo - Da Cesenatico – grande partenza sabato 30 maggio – a Saluzzo, con il finale previsto per domenica 7 giugno: ecco il Giro d’Italia Women, organizzato per il terzo anno consecutivo da RCS Sports & Event ... msn.com scrive
Il percorso del Giro d'Italia 2026: tutte le tappe, partenza dalla Bulgaria, arrivo a Roma - Per la prima volta nella storia, la Grande Partenza del Giro d'Italia sarà in Bulgaria: le prime tre tappe della 109ª edizione attraverseranno il Paese balcanico da Nessebar a Sofia, per oltre 600 km ... Secondo corriere.it
Giro d'Italia 2026: si parte dalla Bulgaria, gran finale in Friuli - Il Giro d'Italia 2026 scatterà da Nesebar l'8 maggio prossimo e si concluderà a Roma il 31 dopo aver superato sette arrivi in salita ... Scrive msn.com