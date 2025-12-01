Ecco il calamaro vampiro mollusco abissale e fossile vivente che ci ha fatto scoprire con il suo genoma le antiche origini dei polpi
Polpi, calamari e seppie si sono differenziati oltre 300milioni di anni fa. Il più grande genoma dei cefalopodi pubblicato su iScience. 🔗 Leggi su Wired.it
