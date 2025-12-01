Ecco Chuormo un presidio reale di cinema e produzione culturale dal basso | Stiamo creando una filiera alternativa

A Roma c’è una comunità di cineasti che fa cinema indipendente e che giorno dopo giorno diventa sempre più grande. Tantissimi giovani che sono stati “messi insieme” da Chuormo, uno spazio indipendente nato in un ex locale di slot machine a Testaccio e diventato in un anno e mezzo un presidio reale di cinema e produzione culturale dal basso. “Oggi contiamo oltre 2.000 soci, più di 400 cortometraggi proiettati e una media di 100 spettatori paganti a serata, senza finanziamenti strutturali pubblici”. A raccontarci qual è la loro storia, il loro presente e futuro è il Presidente dell’Associazione, Marco Pittiglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

