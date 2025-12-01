Eccellenza Perignano a testa alta a Sesto Fiorentino Ma non basta per evitare la sconfitta

SESTESE 2 FRATRES PERIGNANO 0 SESTESE: Giuntini, Cucinotta, D’Amato, Pisaneschi (27’ pt Arias), Biondi, Cirillo, Dianda(10’st Casati), Safina, Berti (44’ st Sarr), Manganiello (25’ st Fiorentino), Ermini (28’ st Pisaniello). All. Polloni. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali (38’ st Kouadio), Lupi (29’ st El Ouardi), Remorini (29’ st Regoli), Kapidani, Vittorini, Meucci, Pagni (5’ st Stringara), Mearini (35’ st Garunja), Remedi, Giordani. All.Pacifico. Arbitro: Cattaneo di Novara. Marcatore: al 32’pt Cirillo, 25’st Berti. Note: al 50’st espulso Giordani rosso diretto. I Fratres Perignano tornano sconfitti da Sesto Fiorentino ma a testa alta, consapevoli di aver giocato a viso aperto contro un avversario ostico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Perignano a testa alta a Sesto Fiorentino. Ma non basta per evitare la sconfitta

Approfondisci con queste news

? UN LIVORNESE A PISA! UFFICIALE: IL SAN GIULIANO, IN ECCELLENZA, DOPO LE DIMISSIONI DI FRANCESCO CORDONI HA SCELTO COME SUO NUOVO TECNICO MATTEO NICCOLAI, 50ENNE EX GEOTERMICA, FRATRES PERIGNANO E PR - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenza. Perignano raccoglie un punto. Cenaia ko - Ieri si è giocato il turno infrasettimanale del Campionato di Eccellenza che ha visto sia i Fratres Perignano che il... Come scrive lanazione.it

Marcatori Eccellenza: in testa sempre Franchi (Ossese), avanzano Piassi e Barboza del Budoni - Cambia poco nella parte alta della classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza dopo la prima giornata di ritorno. Segnala unionesarda.it

Marcatori Eccellenza: Franchi (Ossese) sempre in testa davanti a Nurchi (Monastir) - Prime due posizioni invariate nella classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza dopo la quarta giornata di ritorno. Come scrive unionesarda.it